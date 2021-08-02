Заврался. Экс-глава МИД Британии считает, что Греция обязана признать Косово назло России и Турции

02.08.2021, Белград, Алексей Топоров

Вашингтон хочет защитить Западные Балканы от влияния России и Турции, а потому следует ускорить интеграцию в Европейский Союз, и Греция должна играть ключевую роль в этом.

Об этом написал статью для EUObserver экс-министр иностранных дел Великобритании Дэнис МакШейн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В своем материале МакШейн пишет, что после нормализации отношений с Северной Македонией (после того, как эта страна сменила название и Греция перестала блокировать ее вступление в НАТО – ред.) следующим шагом Афин должна стать «нормализация отношений с Косово». Дипломат напомнил, что в этом году исполняется 200 лет нала борьбы Греции за независимость от Османской империи, следовательно, эта страна могла бы «отпраздновать годовщину, взяв на себя инициативу на Западных Балканах, что имеет первостепенное значение для президента США Джозефа Байдена».

«Подобно Греции, которая после 1821 года частично, но не полностью освободилась от турецкого господства, Косово остается под давлением Сербии, которая пользуется поддержкой России, что в последнее десятилетие ведет глобальную кампанию по предотвращению полного признания Косово в качестве члена ООН, – делает притянутые за уши аналогии автор статьи. – Премьер-министр Греции Кириакос Микотакис проигнорировал высказывания Путина и его собственных греческих националистов по вопросу Северной Македонии. Теперь у него есть шанс занять правильное европейское лидерство на Западных Балканах. Афины уже сделали большой шаг вперед, нормализовав отношения с Северной Македонией. Следующим шагом, который приветствовал бы Вашингтон, была бы нормализация отношений с Косово».

По словам МакШейна, такое поведение Афин получило бы поддержку президента США Джозефа Байдена и большинства правительств стран НАТО, и в то же время «стало бы сигналом Путину и Эрдогану, что Западные Балканы являются частью Европы».

«Наконец, это станет сигналом и для сербов о том, что пора открыть новую главу после войн 90-х годов на Западных Балканах. Сербия может иметь сильное будущее как динамичное европейское государство в партнерстве с государствами, с которыми она когда-то образовала коммунистическую Югославию», – продолжал рассказывать о европейских «Нью-Васюках» экс-глава британского МИД.