Завсегдатай фестиваля Великое русское слово вошла в совет по дерусификации Николаева

Олег Кравцов.  
04.07.2023 17:37
  (Мск) , Москва
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Дзен, Николаев, Политика, Россия, Русофобия, Русский язык, Украина


Бывшие украинские чиновники, декларировавшие свою пророссийскость, теперь дружно записываются в русофобы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер, в прошлом жительница Николаева.

Бывшие украинские чиновники, декларировавшие свою пророссийскость, теперь дружно записываются в русофобы. Об этом, передает...

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«Как же я ненавижу перевертышей на Украине! Читаю николаевские новости: «В Николаеве создана топонимическая комиссия по переименованию городских улиц и площадей». Понятно, будут вычеркивать из названий все, связанное с Россией. А с Россией связано все – улица Московская и улица Даля, улица Пушкинская и Садовая.

А что же в этом удивительного? Да ничего. Просто кроме всякого отребья из нацбатов и ветеранов АТО, дипломированных нациков и признанных русофобов, в комиссию вошла довольно известная личность – бывшая советница председателя облсовета Тамила Бугаенко, регионалка всех периодов. А я помню, как именно она, а не настоящие сторонники России, постоянно ездила на фестивали в Крыму «Великое Русское слово».

И именно она, а не настоящие сторонники России возглавила областной Координационный Совет по развитию и поддержке русского языка.

Именно Бугаенко получала всяческие гранты от Россотрудничества для проведения мероприятий в поддержку русской культуры, а на наши удивленные вопросы российские чиновники многозначительно показывали пальцем в небо», – пишет шеслер в своем тг-канале.

По ее словам, тогда «Бугаенко была типичным представителем партии власти, а российское чиновничество всегда работало именно с властью».

«А сейчас простые искренние люди, которые просто выступали за права русских, сидят под домашним арестом или в тюрьмах. А Бугаенко входит в комиссию по уничтожению любых следов связи Николаева с Россией», – возмущается автор.

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