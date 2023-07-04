Завсегдатай фестиваля Великое русское слово вошла в совет по дерусификации Николаева

Бывшие украинские чиновники, декларировавшие свою пророссийскость, теперь дружно записываются в русофобы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер, в прошлом жительница Николаева.

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«Как же я ненавижу перевертышей на Украине! Читаю николаевские новости: «В Николаеве создана топонимическая комиссия по переименованию городских улиц и площадей». Понятно, будут вычеркивать из названий все, связанное с Россией. А с Россией связано все – улица Московская и улица Даля, улица Пушкинская и Садовая.

А что же в этом удивительного? Да ничего. Просто кроме всякого отребья из нацбатов и ветеранов АТО, дипломированных нациков и признанных русофобов, в комиссию вошла довольно известная личность – бывшая советница председателя облсовета Тамила Бугаенко, регионалка всех периодов. А я помню, как именно она, а не настоящие сторонники России, постоянно ездила на фестивали в Крыму «Великое Русское слово».

И именно она, а не настоящие сторонники России возглавила областной Координационный Совет по развитию и поддержке русского языка.

Именно Бугаенко получала всяческие гранты от Россотрудничества для проведения мероприятий в поддержку русской культуры, а на наши удивленные вопросы российские чиновники многозначительно показывали пальцем в небо», – пишет шеслер в своем тг-канале.