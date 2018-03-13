13.03.2018, Москва, Олег Кравцов

6 540 просмотров

Завтра Путин доведет до истерики официальный Киев

14 марта президент Российской Федерации Владимир Путин приедет в Крым. Об этом, ссылаясь на источники в крымских органах власти, сообщает “Коммерсант”.

Российский лидер, сообщил один из собеседников издания, планирует посетить ряд крупных инфраструктурных объектов, которые начали строиться после присоединения полуострова к РФ и почти завершены.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

В программе визита запланировано посещение Крымского моста и Балаклавской ТЭС. Также предполагается, что Путин будет участвовать в запуске одного из энергоблоков станции.

«Долго решался вопрос: будет ли это на Балаклавской или Таврической ТЭС. В итоге выбрали Севастополь. Потому что это пока самый крупный объект в городе», — сказал собеседник газеты.

В то же время второй источник, знакомый с программой визита, утверждает, что Путин непосредственно на электростанции не появится. Кроме того, сказал, что речь идет не о полноценном пуске энергоблока, а о розжиге турбины – предварительной технической процедуре, предшествующей энергетическому пуску – одного из блоков Таврической ТЭС, который будет произведен дистанционно, например, по команде из аэропорта.

В публикации отмечается, что две ТЭС — в Севастополе и Симферополе — мощностью по 470 МВт каждая строятся в рамках ФЦП развития Крыма, а ввод в эксплуатацию первых блоков тепловых электростанций запланирован на май 2018 года.

Кроме того, почти завершены работы по строительству автомобильной части Крымского моста. Источник “Коммерсанта” в правительстве Крыма сказал, что в мае ожидается открытие автомобильного движения по мосту.

Также президент посетит мост и может проехать по одному из его готовых участков.

По словам источника, еще одним пунктом визита президента может стать посещение нового терминала международного аэропорта Симферополь. Этот объект также будет введен в строй весной.