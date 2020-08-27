Заявление Путина о готовности помочь Лукашенко силовиками переполошило либералов

27.08.2020, Москва, Елена Острякова

Близкий к президенту Белоруссии Алексей Дзермант высоко оценил слова президента РФ Владимира Путина о создании резерва российских правоохранительных сил, которые окажут помощь союзнику в случае дестабилизации там обстановки.

«Очень взвешенная позиция у президента Путина. Силовая помощь в случае необходимости будет предоставлена – чтобы экстремисты внутри страны и внешние игроки не испытывали иллюзий. Действия силовиков сдержанны. Координационный совет оппозиции неконституционен. Все перемены только в рамках правового поля, через изменение Конституции и новые выборы после этого. В целом – совпадает с позицией белорусских властей», – написал Дзермант в своем телеграм-канале.

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Журналист «Раша Тудей» Игорь Жданов считает, что заявление Путина прозвучало очень вовремя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Координаторы протестов, которые до этого призывали к строго мирным акциям, несколько часов назад опубликовали несколько иной призыв: «защищать локальных лидеров». Каким образом – не уточнили, поэтому интерпретация слова «защищать» остаётся на усмотрение людей на улицах», – написал Жданов.

Российский политолог Семен Уралов обращает внимание на то, что обязательства берет на себя не только российское, но и белорусское руководство.

«В интервью Владимира Путина два главных тезиса: 1.Россия взяла на себя гарантии суверенитета республики на всех направлениях; 2. Белорусский президент взял обязательства сгладить противоречия в обществе с помощью изменения архитектуры власти. Все остальное – следствия. Которые зависят от самоопределения белорусского начальства и способности погасить конфликты в собственном обществе», – написал Уралов.

Зато либерельный блогер Максим Кац считает заявление частью стратегии по демотивации белорусов протестовать.

«В этой ситуации элиты шатаются, так как понимают, что власть вот-вот упадёт, всё для всех страшно и единственное, что может помочь – это демотивация протестующих, демонстрация им, что шансов ноль, и перед ними огромная стена. Так что это — информационная помощь, да и то достаточно ограниченная, без личной поддержки Лукашенко.

Рассчитан этот манёвр на то, что протестующие просто демотивируются и решат, что победить нельзя, сдадутся», – написал Кац.

Белорусский оппозиционный политический аналитик Петр Кузнецов опасается, что теперь Лукашенко может инсценировать «разбой», чтобы иметь основания обратиться за помощью.

«У Лукашенко для приглашения сюда российских силовиков фактически развязаны руки. Устроить на улицах “разбой” можно силами переодетых омоновцев, которым можно дать в руки бело-красно-белый флаг. Организовать классическую провокацию для таких ребят, как Путин и Лукашенко – это как два пальца», – провоцирует,в свою очередь, Кузнецов.