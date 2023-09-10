Зажали с двух сторон: удары по портам уничтожат украинскую экономику – Карасёв

Вадим Москаленко .  
10.09.2023 18:30
  (Мск) , Киев
Просмотров: 397
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Торговля, Украина, Экономика коллапса


Удары ВКС РФ по инфраструктурным объектам на территории Украины, в частности по портам, приведут к экономическому коллапсу, так как невозможно переориентировать все грузопотоки по суше в ЕС, где уже протестуют против наплыва украинской продукции.

Об этом в эфире телеканала «Град» заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Удары ВКС РФ по инфраструктурным объектам на территории Украины, в частности по портам, приведут...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


В студии попросили прокомментировать удары ВКС РФ по украинской портовой инфраструктуре.

«Это всё для того, чтобы заблокировать основную часть зернового экспорта Украины. А, примерно, три четвёртых части уже заблокировано, она не поступает, переориентируется на сухопутный коридор. Где тоже есть проблемы, протесты ряда государств Центральной и Восточной Европы – Польша, Словакия, Румыния, Венгрия», – сказал политолог.

«Это война на истощение, война измором. Она включает в себя не только исключительно военные боевые действия, а это истощить экономику, истощить экономическую и социальную жизнь, терпение украинцев, волю к сопротивлению.

Но главное – это создать условия для экономического коллапса, потери зерновых рынков», – объяснил Карасёв.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть