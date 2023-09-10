Зажали с двух сторон: удары по портам уничтожат украинскую экономику – Карасёв

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Удары ВКС РФ по инфраструктурным объектам на территории Украины, в частности по портам, приведут к экономическому коллапсу, так как невозможно переориентировать все грузопотоки по суше в ЕС, где уже протестуют против наплыва украинской продукции.

Об этом в эфире телеканала «Град» заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

В студии попросили прокомментировать удары ВКС РФ по украинской портовой инфраструктуре.

«Это всё для того, чтобы заблокировать основную часть зернового экспорта Украины. А, примерно, три четвёртых части уже заблокировано, она не поступает, переориентируется на сухопутный коридор. Где тоже есть проблемы, протесты ряда государств Центральной и Восточной Европы – Польша, Словакия, Румыния, Венгрия», – сказал политолог.

«Это война на истощение, война измором. Она включает в себя не только исключительно военные боевые действия, а это истощить экономику, истощить экономическую и социальную жизнь, терпение украинцев, волю к сопротивлению. Но главное – это создать условия для экономического коллапса, потери зерновых рынков», – объяснил Карасёв.