«Зажаты наши парни»: волонтер сообщил о боях на островах у Херсона

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На днепровских островах в районе Херсона в крайне непростой ситуации оказались российские военные.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает паблик «От Мариуполя до Карпат», который ведет военнослужащий одного из подразделений ВС РФ.

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«В районе дач и островов на протяжении нескольких дней велись локальные бои. Оппоненты, имея превосходство в воздухе на отдельных участках, вели прицельный минометный огонь по местам пребывания личного состава. Мне сообщают, что на данный момент на нескольких островах зажаты наши парни из 80 ОМБР. Ситуация крайне тяжелая. Личный состав группы практически полностью состоит из мобилизованных. Есть потери…», – написал военный.

Кроме того, он сообщает о наращивании в акватории быстроходных плавсредст.

«Часть сил при ротации с островов вступив в бой уничтожили 3 лодки с личным составом оппонентов», – добавляет автор.

По его словам, над Херсоном и береговой линией «на данный момент воздух под полным контролем оппонентов, поскольку «РЭБ подавляет все, что выше 40 метров».

«Сообщают, что к 6:00 утра вышла группа в количестве 14 человек. Остальные на позициях», – уточнил позже военный.

На эту ситуацию обратил внимание и волонтер Роман Романов (автор тг-канала Romanov Лайт), подвергший резкой критике тех, кто пытался опровергнуть ранее появившуся информацию о выходе ДРГ ВСУ на левый берег Днепра.

«Начиная с 20.04.2023 я бил тревогу о присутствии противника на левом берегу Днепра, в р-не Дач. Ездил туда сам, неоднократно и систематически предоставлял доказательства Упоротые, которым похрену, какой отрабатывать заказ, данный факт пытались опровергнуть, играя на руку противнику. Теперь наступают последствия, за которые приходится платить нашим бойцам. Но тем, кто прикрывал противника на левом берегу Днепра в информационном поле – на это уже по///й. Свою задачу они выполнили», – приходит к выводу Романов.