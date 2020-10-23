Зе-азарт с военным уклоном

23.10.2020, Донецк, Алексей Муратов

Вслед за казино на Украине узаконят наркоманию и проституцию.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет руководитель Центрального исполкома Общественного Движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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Современная жизнь на Украине превратилась в некую лотерею: кто-то срывает джекпот, а кто-то остается «без штанов». В первую категорию априори не попадут представители трудового класса, так как ниша сказочного обогащения занята «слугами» народа. Именно их Зе-предводитель узаконил игорный бизнес, приблизив эпоху разорения и вакханалии.

Возглавил комиссию по регулированию азартных игр и лотерей человек, который убивал мирных жителей Донбасса, так называемый ветеран «АТО» Иван Рудый. Теперь он приложит руку к нравственной гибели украинцев, ведь весомый процент жителей укроколонии страдает от игровой зависимости. Все деньги, а зачастую это – семейный бюджет, игроманы будут оставлять в так называемых «лототронах», еще больше обогащая «незалежных» чиновников и украинских олигархов.

Наиболее подвержены азартным играм люди с низким доходом, – то есть большая часть украинцев. В попытках случайного выигрыша, они будут терять даже те гроши, которые получают в качестве заработной платы. Вследствие азартных президентских инициатив, Украину захлестнёт еще более сильная волна преступности. Ведь там, где замешаны «легкие» деньги – господствует криминал.

Экс-каратель Иван Рудый.

Легализовать игорный бизнес хотел еще «политический камикадзе» Яценюк. Но реализовать задуманное у него не хватило стержня, в отличие от «решительного» Зеленского. Молодой, амбициозный, азартный пан Зе, став президентом Украины, сорвал джекпот и захотел превратить страну третьего мира во второй «Лас Вегас». Поэтому в августе 2020-го подписал закон об азартных играх.

Успеет ли Зеленский настроить пятизвездочные отели по всей Украине, как прописано в законе о легализации игорного бизнеса, или же вся «незалежная» вместо Вегаса превратится в повальные «лототроны»? Думаю, ответ очевиден.

Верными спутниками казино, об открытии которых грезит Зе-президент, всегда были наркомания и проституция. А это значит, что в скором времени во «втором Лас Вегасе» узаконят и их. К слову, легализация наркомании – практически решенный вопрос. Что доказывает намерение пана Зе разрешить законом каннабис.

Открытой язвой для украинской колонии стала проблема проституции. И она кровоточит с 2015 года. Об узаконивании работы дам «легкого поведения» на Украине чиновники заговорили в 2015 году, подготовив соответствующий законопроект. Порошенковской власти так и не удалось довести дело до конца. Но «слуга» народа переплюнет своего предшественника и справится с тем, что «шоколадному королю» было не под силу. И тогда-то украинские Зе-казино станут люксовыми и «привлекут миллионы туристов»…

Стоит отметить, что в «незалежной» стране именно правоохранители и чиновники курируют направление «древнейшей профессии». Не все женщины становятся «интердевочками» по своей воле. Многих просто отлавливают и похищают на улице, заставляя работать «во благо Украины» в крупных городах или же вовсе продают за границу. Подобный способ добычи трудовой силы получил широкое распространение в оккупированной Киевом части Донбасса. Ведь такой анархии, какую устроили так называемые «захисники» на временно подконтрольной им донбасской земле, Украина не видела еще никогда.

Так как комиссию по регулированию азартных игр и лотерей возглавил бывший «атошник», то он точно приложит все усилия, чтобы украинские казино были снабжены «живым товаром» и оказывали полный спектр услуг.

Пока глава комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудый не делал официальных заявлений о своих намерениях на новом посту. Но так как «азартное» направление президентских инициатив возглавил человек, почувствовавший вкус крови и участвовавший в беспределе ВФУ по отношению к жителям Донбасса, то превращения в Лас-Вегас Украине ждать не стоит. В лучшем случае «незалежная» станет площадкой для игры «в подкидного дурака».