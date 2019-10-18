Зе-банда загоняет работающих украинцев в социальное гетто

18.10.2019, Киев, Игорь Петров

Последние инициативы Зе-правительства ведут к страшному социальному перекосу на Украине, загоняя работников в нищету и обогащая тех, кто стоит на страже государственной системы.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Сергей Белашко, директор Агентства социальных коммуникаций, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как они, «элитарии», строят страну, в которую хотелось бы вернуться (эмигрантам)?

Последние инициативы, которые мне особенно понравились – это дополнительное налогообложение таксистов (наверное, их обяжут устанавливать кассовые аппараты) и отмена учителям доплат за классное руководство и проверку тетрадей.

Вот это вот мышление всех этих людей. И таких нюансов много.

Тот же пресловутый закон об отмене финансирования внешкольных кружков и секций. Это значит, что детей фактически отправляют в какие-то уличные банды, парамилитарные формирования, банды карманников и т.д.

Сейчас они хотя бы в крупных городах имеют шанс пойти в какую-то спортивную секцию, на это выделяются какие-то копейки.

А эти ребята считают, что это вообще не надо. Но при этом увеличивают финансирование армии, полиции, тюрем и т.п.

Это же аксиома – если общество экономит на учителях и школах, оно сэкономленные деньги потратит на надсмотрщиков тюрем», – резюмировал эксперт.