«Зе-команда» разбазаривает последние ресурсы Украины

20.02.2020, Донецк, Сергей Вредников

Загнавший Украину в долговую яму МВФ назвал открытие рынка земли главным решением проблемы данного кризиса.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Международный валютный фонд, тот самый, который загнал Украину в безнадежную долговую кабалу, недоволен темпами реформ, другими словами, разбазаривания страны. Так, постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман в ходе макроэкономической дискуссии Американской торговой палаты в Киеве привел конкретные показатели, которые свидетельствуют о критическом ухудшении ситуации в социально-экономической сфере.

Представитель МВФ напомнил, что Украина попала в число 18 стран мира, экономики которых сократились за период с 1990 по 2017 год, показав пятый с конца результат – в среднем 0,2% ежегодно. Он указал, что инвестиции за этот период составляли всего 20% от ВВП, в том числе 16% в 2010-2017 годах, тогда как средний уровень – 26%. Кроме того, было озвучено, что Международная организация труда ожидает сокращения трудоспособного населения Украины на 1,2% ежегодно в 2018-2030 годах. Это делает невозможным экономический прорыв, о котором заявлял Зеленский в своей инаугурационной речи и продолжает твердить премьер Гончарук.

Ведущий экономист по вопросам региона Европейского банка реконструкции и развития Димитар Богов отметил, что ВВП Украины потребуется расти на 7% в год, чтобы хотя бы догнать соседние экономики. При этом экономический рост в четвертом квартале 2019 года составил всего 1,5%, что стало самым плохим результатом, начиная с 2016 года. В соответствии с возможными сценариями развития Украины, которые представил Йоста Люнгман, такие показатели приведут к тому, что население через 20 лет станет на 20% беднее, чем сегодня», – рассказал Муратов.

При этом он подчеркнул, что в качестве главного решения, которое позволит преодолеть кризис, представитель МВФ назвал открытие рынка земли, причем – без ограничений.

«Другими словами, Киеву предлагается распродать все оставшееся, а жителями Украины пуститься по миру в поисках лучшей доли. Вот к чему привел «европейский выбор» Майдана – войне и бедности. Украинцы продолжают терять себя и страну…» – подытожил общественник.