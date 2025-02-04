Зе-команда спалилась на Порошенко

Лишение экс-президента Украины, главы фракции «Европейская солидарность» в Раде Петра Порошенко права участвовать в заседаниях на полгода, принятое недавно «Слугами народа», свидетельство того, что правящий режим готовится к предстоящим выборам.

Об этом в эфире видеоблога LMN заявил скандальный львовский журналист-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это просто факапный фальстарт. Уж так явно палиться – ну, они дебилы. Они просто себя палят, всем показывают, что все – выборы начались. Потому что снова, вы пять лет как-то так-сяк, три года войны как-то было, а сейчас они вообще убрали. Они военное положение продолжают только для того, чтобы общество не имело никаких прав, а сами себя ведут как в нормальный политический сезон без военного положения. «Обувают» оппонентов, ищут на них компромат, включаются целые ботофермы по дискредитации, снова вылезли какие-то Алексеи Порошенко, какие-то заводы в Крыму… Весь этот пиарный подход, черно-штабной, где черные штабы работают на понижение кандидата, происходит уже даже неприкрыто. Тогда как они своими ртами могут дальше говорить о каком-то военном положении? Для них же не существует, у них и дальше политическая жизнь в разгаре. То есть для общества – военное положение, митинги нельзя, критиковать нельзя, собираться нельзя, передвигаться нельзя, а для себя у них просто разгар политической жизни», – заявил Дроздов.

Напомним, спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог, который в феврале приедет в Киев, заявил о необходимости проведения парламентских и президентских выборов в стране.