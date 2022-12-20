Зе-офис объявил условия для… капитуляции России

20.12.2022  12:35 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Русофобия, Украина


Чтобы сохраниться как государство, Украина должна требовать от России выплат репараций и международного трибунала в ее отношении.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы сохраниться как государство, Украина должна требовать от России выплат репараций и международного трибунала...

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По мнению Подоляка, любые договоры по типу «Минских соглашений» будут для Украины смертным приговором.

«Если мы хотя бы что-то оставим России и не выгоним ее со своей территории, за чубы не возьмем и не затянем на международные спецтрибуналы, то мы не будем существовать как государство. Я хочу, чтобы это было зафиксировано у всех на подсознании.

У Украины только один сценарий – нет никакого 14-го года, нет никакого «Минска», есть только границы, только репарации, есть только военные преступники Российской Федерации, которые идут на спецтрибунал. Только тогда мы сможем существовать как государство, все остальное – это, значит, будет постепенное уничтожение нашей государственности», – завил Подоляк.

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