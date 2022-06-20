Зе-офис выдвинул России очередной ультиматум

20.06.2022  14:56 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Украина не готова возобновлять переговоры с Российской Федерацией, пока не добьется успехов на поле боя.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью интернет-изданию «Левый берег» заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, отвечая на вопрос, когда могут возобновиться переговоры.

Украина не готова возобновлять переговоры с Российской Федерацией, пока не добьется успехов на поле...

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«Условия не изменились. Для нас принципиально прекращение войны, вывод русских войск и восстановление нашей территориальной целостности. Как только мы будем видеть, что они готовы, действительно готовы это обсуждать…

Президент много раз говорил и остается на той же позиции, что готов к переговорам. Но мы понимаем, что момент этих переговоров также будет определяться на фронте, поэтому главное сегодня то, что происходит там», – сказал чиновник.

Также у него поинтересовались, допускает ли в принципе Украина какой-нибудь вариант «Минска-3».

«Нет, точно не допускаем. У нас другие фамилии, чем у создателей минских соглашений. И, к счастью, людей, которые бы такое допускали, в нашей команде нет», – резюмировал Ермак.

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