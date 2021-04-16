Зе-режим лишил украинцев остатков бесплатной медицины

16.04.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Украинские власти нашли очередную лазейку для обворовывания своих сограждан.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет руковдитель центрального исполкома ОД «Донецкая республика» Алесей Муратов.

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В новой махинации Зеленскому вновь помог COVID-19 и американские «партнёры», у которых Зе-президент намерен закупить 10 миллионов доз заморской вакцины «Пфайзер».

Многие задавались вопросом: где же «Зе-спаситель всея Украины» возьмёт деньги на закупку антивируса из США? Ответ не оригинальный: «гарант» вновь залезет в карманы медицинских работников и простых украинцев, нуждающихся в лечении. Так как денег в разворованной Украине нет, закупать американский антивирусный препарат Зе-чинуши будут на средства из госбюджета, предусмотренного на медицинские гарантии.

Глава Минздрава Максим Степанов сформировал проект постановления Кабинета Министров Украины «О перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предназначающихся Министерству охраны здоровья на 2021 год, и внесении изменений в Порядок реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения во II-IV кварталах 2021 года».

Согласно документу, будет сокращён объём финансирования по бюджетной программе «Реализация программы госгарантий медицинского обслуживания населения» на сумму 6,5 миллиардов гривен и на аналогичную сумму увеличится объём финансирования бюджетной программы «Проведение вакцинации населения от острой респираторной болезни COVID-19, спровоцированной коронавирусом SARS-CoV-2».

Удивительно, почему же деньги на закупку «заморской» вакцины будут забираться не из раздутой Зеленским программы «Большая стройка», а из сферы медицины, дефицит которой и без того составляет более 100 миллиардов гривен? Да потому что антинародному президенту безразлична судьба украинского населения, а «Большая стройка» показала высокую эффективность – высокую эффективность коррупции.

Фактически 6,5 миллиардов заберут из лекарств для диабетиков, из диагностики рака, из дополнительных выплат медикам и из медикаментов для лечения от той самой коронавирусной болезни, против которой Зеленский хочет вакцинировать небольшую часть населения дорогостоящим «Пфайзером».

Говоря о цене вопроса, то «Пфайзер» для европейской Украины – удовольствие не из дешёвых. Стоимость одной дозы препарата составляет порядка 20 долларов. В то время, как цена российского «Спутника V» для международных рынков – меньше 10 долларов за дозу. То есть Зеленский, закупив для вакцинации населения «Спутник V», мог бы потратить вдвое меньше средств или вакцинировать вдвое больше населения. Скажу больше, если бы пан Зе не вёл себя по-свински по отношению к России, то братская Российская Федерация могла бы поставить Украине свою вакцину в качестве гуманитарной помощи.

Но Зе-президент продолжает проводить грязную антироссийскую политику, при этом наплевательски относясь к простому населению. Жителей «незалежной» Зеленский посадил на Зе-диету №6, исключающую возможность получить бесплатную медицинскую помощь. Долго ли протянет население Украины на такой диете?.. Боже, спаси украинцев!