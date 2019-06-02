«Зельц» пашет исключительно на свой с Беней карман» – Монтян

02.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский – «голимый клоун, который пришёл ограбить страну».

Об этом об этом в эфире своего YouTube-канала заявила известная киевская адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Предпочли бы вы Сталина Зеленскому?» – зачитала адвокат вопрос подписчиков.

«Ребята, Сталин, какой бы он ни был, он пахал на народ и на страну, а «Зельц» пашет исключительно на свой с Беней карман», – ответила Монтян.

«Создайте петицию, совместно с белорусами, с требованиями к Лукашенко провести курсы президентства для Зеленского», – предложили подписчики.

«Бл#дь, не путайте Лукашенко, который всё-таки хозяйственник, с каким-то голимым клоуном, который пришёл чисто ограбить страну», – прокомментировала адвокат.

«Что хуже: ГМО или Зеленский?» – конечно, Зеленский! ГМО – это прекрасно», – иронично ответила Монтян на следующий вопрос.