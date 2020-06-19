Михеев: Зеленский превратил суд над Порошенко в позорную клоунаду

19.06.2020, Москва, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский боится организовывать реальное уголовное преследование своего предшественника Петра Порошенко, которого по этой причине преследуют лишь по тем статьям, которые трудно доказать. Это связано с тем, что Зеленский опасается критики Запада и имитирует разборки с Порошенко, создавая видимость борьбы с ним.

Об этом в эфире радио «Вести» заявил политолог Сергей Михеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вся эта ситуация с вызовами Порошенко на допросы и прочее – это в значительно степени шоу, потому что на самом деле основные прегрешения Порошенко лежат в другой сфере. Но Зеленский самые тяжелые вещи, связанные с экономикой, просто боится трогать. Он боится трогать то, что может вызвать недовольство на Западе. Хотя уже даже нынешние скромные действия вызывают это недовольство.

Но так как он обещал посадить Порошенко, он на этом выстроил свою избирательную кампанию, он на этом набрал огромное количество очков, ему, спустя год, целый год вообще ничего не делалось ни Зеленским, ни его людьми, но спустя год они решили имитировать уголовное преследование Порошенко, вменяя ему самые спорные и самые трудно доказуемые статьи из тех, которые в принципе ему вменялись.

Там есть гораздо более очевидные обвинения, связанные с экономикой, с деньгами и так далее, которые достаточно легко и быстро доказать. Есть вещи, связанные и с Майданом 2014 года, и с войной на Донбассе, но эти статьи не трогают. Потому что тогда бы действительно пришлось сажать Порошенко и вообще неизвестно, какая бы информация вылезла на поверхность», – заявил Михеев.