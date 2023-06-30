Зеленский боится Залужного и мечтает его убрать – генерал Кривонос

Анатолий Лапин .  
30.06.2023 19:19
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Киевский режим готовится сдать Украину, потому всячески ограничивает публикацию в прессе материалов с главкомом ВСУ Валерием Залужным. Именно Залужный якобы мешает тайным договоренностям о мире между Россией и Украиной.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевский режим готовится сдать Украину, потому всячески ограничивает публикацию в прессе материалов с главкомом...

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«Постоянно пытаются вытеснить воспоминания про Залужного из любого информационного пространства. Власть очень боится популярности Залужного и с удовольствием бы вообще его уволила. С учетом того, что у нас в Копенгагене на прошлой неделе была такая интересная конференция, о которой наши СМИ практически молчат, – о мирных переговорах Украины с Россией, где принимало участие огромное количество международных организаций и других стран, – нам об этом не рассказывают. Мы понимаем, что кто-то пытается посадить нас за стол переговоров с Россией, не учитывая наши интересы. Как раз при Залужном этого не удастся», – сказал Кривонос.

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