Зеленский брезгливо пренебрегает жизнью украинца

03.06.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, толерантно играющий в «партнёра» НАТО и ЕС, игнорирует выполнение своих прямых обязанностей – вывода Украины из глубокого экономического кризиса.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Вешая на уши украинцев лапшу в виде страшилок про «начало полномасштабной войны Украины с Россией», пан Зе продолжает свои «зелёные» античеловеческие реформы ради получения очередного транша от МВФ в размере около 3 млрд долларов.

Для получения денег Международного валютного фонда «незалежной» нужно выполнить домашнее задание, которое идёт в разрез с улучшением благосостояния украинского населения. По заявлению главы представительства МВФ на Украине Йоста Люнгмана, Фонд ждёт от Украины уступок, одной из которых является отказ от ограничения цен на энергорынке.

И подобным уступкам таки быть! Тема повышения тарифов ЖКХ, – пожалуй, самая любимая у постмайданных чиновников Украины. Несмотря на тарифные майданы и протесты обнищавших украинцев, коммуналка в «незалежной» растёт чуть ли не ежемесячно. Поэтому Зеленский, без сомнения, за отказ от ограничения цен на энергорынке получит от МВФ оценку «5».

Украинский Кабмин анонсировал повышение тарифов на электроэнергию с 1 июля 2021 года. Изюминка повышения тарифов в том, что в некоторых регионах «незалежной» они возрастут вдвое (!) До 30 июня население платит за электроэнергию 1,68 грн (4,5 руб) за кВТ, а с 1 июля украинцам опять придётся затянуть себе пояса, чтобы в их домах не выключили свет. Жители Киевской и Днепропетровской областей будут платить за ток от 2,6 до 2,96 грн (от 7, 02 до 7, 99 руб) за кВт.

А вот населению Луганской области (то есть территории Луганской Народной Республики, временно подконтрольной Украине) и Ивано-Франковской придётся платить за электроэнергию ещё дороже: от 3, 7 до 4 грн (от 9, 62 до 10,8 руб) за кВт. Важно отметить, что в апреле текущего года «слуги народа» отменили льготный тариф для потребителей, которые используют менее 100 кВт/час. Так сказать, «покращення» Зеленского – в чисто виде.

Но на этом сюрпризы для украинцев не заканчиваются. Несмотря на то, что Зе-президент клятвенно обещал не поднимать тарифы на газ, «голубое топливо» на Украине опять подорожает. Украинские «эксперты» активно занимаются психологической подготовкой населения к тому, что тариф на газ уже нынешним летом составит 12 грн (32,4 руб) за кубометр. И в этом, как всегда, виновата Россия – цена вырастет из-за того, что российский «Газпром» не продаёт достаточные объёмы природного газа в Европу, из-за чего его запасы в украинских хранилищах остаются низкими при высоком спросе компаний-поставщиков.

Для сравнения приведу в пример тарифы на электроэнергию и газ в воюющем Донецке. Итак, за один киловатт/час тока дончане платят 1, 42 руб, а за кубометр газа – 2, 73 руб. Эти цифры – очередной повод для украинцев задуматься над тем, что их нагло и цинично грабят «слуги народа». Эти цифры – результат победы евромайдана и госпереворота в 2014 году. Вместо «богатой» европейской жизни украинцы живут в условиях коммунального геноцида.

Вишенкой на Зе-торте подорожаний стало повышение максимальных цен на бензин и дизельное топливо на автозаправочных станциях оставшейся части Украины. Если ещё в мае предельная стоимость бензина составляла 28,83 грн/л, то в июне владельцам авто за литр бензина придётся заплатить 29,92 грн/л.

Для Зе-банды поднятие тарифов и цен – привычный манёвр, для них главное – выслужиться перед МВФ, а во всех украинских бедах, по традиции, обвинить Россию. Только стоит обратить внимание на то, что единицей измерения всех махинаций и манипуляций Зеленского является человеческая жизнь, которой пан Зе брезгливо пренебрегает.