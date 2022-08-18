Зеленский дал понять Эрдогану и Гуттерешу, что продолжит бомбить ЗАЭС

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Новости Украины

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с генсеком ООН Антониу Гутеррешем и президентом Турции Реджепом Эрдоганом во Львове продлились 40 минут.

Все участники разговора выглядели крайне мрачными, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политолог Марат Баширов предложил в ТГ-канале свою версию хода переговоров.

«Ты взрывать станцию будешь? Буду. Так радиация же долетит до Стамбула?! Да, долетит, но я уже буду в Вашингтоне, а Гуттереш в Нью-Йорке. Вот и весь разговор», – написал он.

Спустя час Эрдоган прокомментировал итоги встречи. Он сообщил, что Турция обеспокоена ситуацией на Запорожской АЭС, Анкара не хочет повторения Чернобыльской трагедии. На переговорах обсуждались возможные пути окончания конфликта на Украине, все трое участников согласились с тем, что ситуация должна быть урегулирована за переговорным столом. Эрдоган заявил, что намерен доложить об итогах встречи Путину.

По версии Зеленского, изложенной в его официальном ТГ-канале, они с Эродоганом обсуждали усовершенствование «зерновой инициативы», «кражу Россией зерна» и «ядерный шантаж оккупантов». Однако больше всего президента Украины волновало сотрудничество с Турцией.

Гутерриш призвал срочно договориться о восстановлении гражданского статуса Запорожской АЭС и обеспечении безопасности этой зоны. Он добавил, что ООН может оказать поддержку посещению ЗАЭС инспекторами МАГАТЭ только в случае, если миссия направится туда через Киев.

Политолог Дмитрий Евстафьев считает, что генсек ООН транслирует мнение Вашингтона.

«Даже назад отыграть не может, так американцы прижучили Гутерреша своей мозолистой рукой. Понятно, что есть за что, но ради приличия мог бы побултыхаться. Уж, на что Пан Ги Мун был повязанный, так и то, – хотя бы имитировал. Нет, милок, не спрячешься. Спалился ты до пепла», – написал Евстафьев.

«И стоило так далеко лететь? Не удалось склонить Зе к мирным переговорам? А они нужны были? Что, кроме переговоров о месте подписания капитуляции, может интересовать Россию? Изначально заявлялись бесполезные цели, бессмысленные задачи», – считает экономист Александр Дудчак.