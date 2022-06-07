Зеленский де-факто признал безвозвратную потерю городов

Новости Украины

Потерянные Украиной населенные пункты, взятые под контроль российской армией, фактически нереально вернуть. Для этого нужно будет пятикратное преимущество над ВС РФ в живой силе и технике.

Об этом во время пресс-конференции в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если вы отходите на лучшие позиции, вы должны знать, что потом будет очень дорого возвращаться, с точки зрения количества убитых людей, количества потерь. Потом будет очень дорого. Потому что много людей говорят, что нужно сейчас все забрать, каждый населенный пункт – каждый должен знать цену этих шагов. Сейчас стоим и теряем людей, отойдем на лучшие позиции и, если решим потом наступать – потеряем намного больше. Потому, в зависимости от ситуации, от продолжения ситуации там, именно в Северодонецке, и будет решение, как дальше. Пока что я сказал как есть, пока что держим ситуацию. Но решение это не простое – люди, которые там, они это понимают, и это их тоже, приблизительно такой же ответ – нужно будет в пять раз иметь больше техники и людей, чтобы наступать. Большие риски тоже», – заявил Зеленский.