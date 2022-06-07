Зеленский де-факто признал безвозвратную потерю городов

07.06.2022  13:37 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Потерянные Украиной населенные пункты, взятые под контроль российской армией, фактически нереально вернуть. Для этого нужно будет пятикратное преимущество над ВС РФ в живой силе и технике.

Об этом во время пресс-конференции в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Потерянные Украиной населенные пункты, взятые под контроль российской армией, фактически нереально вернуть. Для этого...

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«Если вы отходите на лучшие позиции, вы должны знать, что потом будет очень дорого возвращаться, с точки зрения количества убитых людей, количества потерь. Потом будет очень дорого. Потому что много людей говорят, что нужно сейчас все забрать, каждый населенный пункт – каждый должен знать цену этих шагов.

Сейчас стоим и теряем людей, отойдем на лучшие позиции и, если решим потом наступать – потеряем намного больше. Потому, в зависимости от ситуации, от продолжения ситуации там, именно в Северодонецке, и будет решение, как дальше. Пока что я сказал как есть, пока что держим ситуацию. Но решение это не простое – люди, которые там, они это понимают, и это их тоже, приблизительно такой же ответ – нужно будет в пять раз иметь больше техники и людей, чтобы наступать. Большие риски тоже», – заявил Зеленский.

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