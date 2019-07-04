Зеленский готов принять русофобскую эстафету – киевский эксперт

04.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Игнорирование новым президентом Владимиром Зеленским провокаций, устраиваемых украинскими националистами, свидетельствует о его готовности продолжить курс своих предшественников.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил вынужденный покинуть Киев из-за преследования СБУ политический аналитик Владимир Скачко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«То, что происходит сейчас – это не арьергардные бои, это передача эстафеты власти господина Зеленского. Нужно, конечно, подождать, примет он эту эстафету или не примет, но, мне кажется, по этим всем действиям, по отсутствию любой его реакции на самые вопиющие случаи политического каннибализма, что он готов, что ему тоже нужна будет русофобия, что под русофобию он тоже хочет срубить немножко денег, как в Канаде он просил 10 миллиардов. Зачем ему деньги? Они говорят: «Ну нам нужно освобождать же территории». А как освобождать? Это значит война, деньги на закупку оружия.

К сожалению, все больше крепнет уверенность, что это неонацистский курс, немножечко подлакированный, немножечко присыпанный европейскими блестками, молодой улыбкой молодого президента, а на самом деле – пещерный зверь», – резюмировал эксперт.