Зеленский и Порошенко погибнут во время взрыва на стадионе на дебатах

05.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Дебаты, которые собираются провести на стадионе в центре Киева два претендента на кресло президента Украины – Владимир Зеленский и Петр Порошенко – могут обернуться терактом, в результате которого погибнут оба кандидата.

Такой сценарий в эфире «ТВЦ» озвучил московский политолог Игорь Шатров, подчеркнув, что гибель фаворитов была бы теоретически выгодна Юлии Тимошенко, получившей третье место в первом туре, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Взрыв на стадионе (где собираются проводить дебаты Порошенко и Зеленский), – двух кандидатов нет, соответственно, Тимошенко побеждает на этих выборах», – обрисовал политолог «альтернативный» второй тур избирательной гонки.

«Но, всё-таки, я склоняюсь к тому, что и в первом туре победил Порошенко, потому что всё прошло по его сценарию, да и во втором туре побеждает также Порошенко. Потому что основная задача, конечно, была не пустить во второй тур Тимошенко, с чем он успешно с Коломойским и справился без последствий, Тимошенко исчезла», – считает Шатров.

«С Коломойским сейчас начнутся альтернативные переговоры, он свою переговорную позицию расширил до невозможных пределов. Причём, ему в этих переговорах, я думаю, будет помогать и израильское лобби, и, вполне возможно, американское.

Возможно, Коломойский будет тем человеком, через которого теперь США будут управлять президентом Порошенко, потому что, всё-таки, их не очень устраивает нынешний Порошенко, но, тем не менее, он им понятен.

Но для того, чтобы его поставить в определённую позицию, ему нужна такая угроза как Зеленский, как вдруг неожиданно появившаяся новая оппозиция. Не Тимошенко, не какие-то известные политики, а какая-то уличная оппозиция, причём, не бандеровская, а электорат Зеленского.

Ну, удивительно – у Зеленского появился электорат! Вот, что с этим делать? Это очень серьёзная история, которая будет влиять и на выборы в парламент, ну и в целом на политику Украины на этом этапе», – добавил Шатров.