Зеленский и Пристайко спасли Приднестровье от блокады

16.01.2020, Москва, Елена Острякова

Неожиданное решение молдавского правительства отсрочить введение совместных с Украиной КПП на приднестровско-украинской границе связано с позицией официального Киева, которому Запад запрещает сотрудничать с правительством условно пророссийского Игоря Додона.

Об этом в молдавском издании Regional Trends Analitics пишет политический эксперт Сергей Чебан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сложно себе представить, что в условиях реализации жесткой линии на приднестровском направлении решение властей Молдовы было принято под нажимом Тирасполя или для того, чтобы убедить левобережных лидеров смягчить позиции.

Как представляется, ключевым фактором в этом случае стала позиция Киева, который попросту не согласовал усиление контрольных функций молдавских представителей на своей территории.

Таким образом, Украина солидаризировалась с общей позицией Вашингтона, Брюсселя и Бухареста о необходимости минимизации помощи действующему правительству Молдовы и персонально Игорю Додону», – пишет Чебан.

На украинско-приднестровской границе есть 13 КПП, на 6 из которых с 2017 года стоят и молдавские пограничники.

Кишинев и Киев планировали установить совместное патрулирование уже на 10 КПП, в том числе, в Кучургане, через который проходит 70% приднестровского импорта из России, Белоруссии и Украины.

Однако 13 января правительство Молдовы неожиданно отложило реализацию этого плана на полгода.