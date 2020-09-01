Зеленский изображает миротворца, готовясь к атаке на Россию – киевский политик

01.09.2020, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает политику своего предшественника в отношении конфликта на Донбассе, поэтому никакого перемирия фактически не установлено.

Об этом комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил основатель партии «Союз левых сил», экс-депутат Верховной рады Василий Волга, комментируя сообщение СМИ о том, что украинская сторона продолжает обстрелы и строительство укреплений на линии разграничения, хотя это противоречит режиму перемирия.

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«Значительная часть украинцев считает, что Донбассу нельзя ни в коем случае давать никакой автономии, там надо всех победить и всех убить, и это – в интересах Украины. Таково настроение основной массы украинцев, как показывают соцопросы, так считают до 60%, и лишь 15-20% поддерживают Донбасс в его борьбе против того правительства, которое возникло на Украине в результате госпереворота.

А на Донбассе уже выросло целое поколение в условиях борьбы против нацистов, которые туда пришли. И это противостояние продолжается. И любые заявления политических лидеров о том, что они что-то там хотят прекратить, достичь мира и прочее – ерунда. Невозможно достичь мира если миллионы людей плевать хотели на то, что политики там себе заявляют.

Чтобы примирить Украину с Донбассом необходимо изменить сам идеологический тренд, для чего нужно здесь заткнуть глотки «ястребам», которые требуют войны и убийства всех на Донбассе. Необходимо вернуться к нормальным человеческим ценностям, понять, что мы представляем собой единое целое. Если не замолчат информационные, медийные «пушки» которые тут бьют по Донбассу, то никакие договоренности, обещания и заявления не будут иметь никакого эффекта.

Все эти обещания просто смешны – если ты, Зеленский, говоришь что прекратишь войну, то выключи агитацию за нее в телевизоре, перестань изображать из жителей Донбасса нелюдей, перестань изображать из тех жителей Украины, которые стремятся не к конфронтации а к миру с Россией людей второго сорта.

По сути Зеленский – это новое «воплощение» Порошенко и он хочет войны, хочет выполнять ту функцию для Запада, о которой в свое время говорил еще Турчинов: наша главная цивилизационная функция – это быть форпостом Запада в борьбе с Россией, стремясь к разрушению России. Конечно, Зеленский пытается изображать «миротворца», но все его шаги фактически направлены на разжигание войны, достижение военной победы на Донбассе чтобы дальше готовиться к атаке на Россию. Поэтому все эти слова о перемирии ничего не значат, равно как и достигнутые договоренности», – сказал Волга.

Как сообщал «ПолитНавигатор», руководство ДНР предупредило, что если украинская сторона не ликвидирует возведенные в эти дни на линии противостояния укрепления, то они будут ликвидированы огнем защитников республики.