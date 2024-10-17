Зеленский хочет, чтобы русские целились на Украине в британские войска – The Times

17.10.2024 10:22
  (Мск) ,
Просмотров: 654
 
англо-саксы, Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Политика, Украина


Издание The Times посвятило свой большой материал разбору конкретного содержания одного из пунктов презентованного вчера Владимиром Зеленским «плана победы». А именно – его предложения разместить на украинской территории на постоянной основе некие силы неядерного сдерживания России.

Частично «ПолитНавигатор» цитировал этот материал в своем обзоре реакции западных СМИ на план Зеленского. Сейчас предлагаем вашему вниманию более расширенный перевод.

Издание The Times посвятило свой большой материал разбору конкретного содержания одного из пунктов презентованного...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

The Times полагает, что за витиеватой формулировкой Зеленского кроется желание появления войск НАТО на Украине.

«Военный аналитик, офицер британской армии в отставке и руководитель разведывательной консалтинговой компании Sibylline Джастин Крамп говорит, что, по его мнению, пакет мер по неядерному сдерживанию будет включать в себя долгосрочное базирование западных войск на территории Украины. Размещение там союзных войск будет действовать как сдерживающий фактор, поскольку Россия будет стремиться избегать убийства солдат НАТО», – говорится в публикации.

Крамп охарактеризрвал это предложение, как «новый план «Западной Германии» времен Холодной войны, когда украинцы сказали бы: «Дайте нам кучу боевых войск. Вы можете инвестировать в наши энергоресурсы и минералы, и если вы разместите здесь войска, это означает, что если на нас в будущем нападут, русские будут целиться не в украинцев, а в британские войска».

The Times связала нынешнюю хотелку Зеленского и собственную интерпретацию ее реального содержания, ср своим же инсайдом недельной давности, согласно которому в Лондоне рассматривают возможность отправки британских войск на Западную Украину для обучения подразделений ВСУ.

«Украинцы считают, что присутствие натовской инфраструктуры в стране станет «мощным сдерживающим фактором. Однако пока такие планы не согласованы с союзниками по НАТО, поскольку Великобритания и другие страны обеспокоены риском, которому подвергаются их войска на Украине», – говорится в публикации.

Издание приводит мнение, согласно которому Зеленский сосредоточится на укреплении украинской армии, «чтобы она стала грозной боевой силой, которая удержит Россию от будущего вторжения».

В связи с этим The Times цитирует Бена Барри – старшего научного сотрудника по вопросам сухопутной войны Международного института стратегических исследований:

«Думаю, это означает, что после окончания войны на Украине должно быть достаточно украинских сил, чтобы сдержать любое российское нападение».

По словам Барри, это касается не только сухопутных войск, но и военно-морских сил и ВВС: «Это будут закаленные в боях подразделения, которые уже сталкивались с российской армией», – считает эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть