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Издание The Times посвятило свой большой материал разбору конкретного содержания одного из пунктов презентованного вчера Владимиром Зеленским «плана победы». А именно – его предложения разместить на украинской территории на постоянной основе некие силы неядерного сдерживания России.

Частично «ПолитНавигатор» цитировал этот материал в своем обзоре реакции западных СМИ на план Зеленского. Сейчас предлагаем вашему вниманию более расширенный перевод.

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The Times полагает, что за витиеватой формулировкой Зеленского кроется желание появления войск НАТО на Украине.

«Военный аналитик, офицер британской армии в отставке и руководитель разведывательной консалтинговой компании Sibylline Джастин Крамп говорит, что, по его мнению, пакет мер по неядерному сдерживанию будет включать в себя долгосрочное базирование западных войск на территории Украины. Размещение там союзных войск будет действовать как сдерживающий фактор, поскольку Россия будет стремиться избегать убийства солдат НАТО», – говорится в публикации.

Крамп охарактеризрвал это предложение, как «новый план «Западной Германии» времен Холодной войны, когда украинцы сказали бы: «Дайте нам кучу боевых войск. Вы можете инвестировать в наши энергоресурсы и минералы, и если вы разместите здесь войска, это означает, что если на нас в будущем нападут, русские будут целиться не в украинцев, а в британские войска».

The Times связала нынешнюю хотелку Зеленского и собственную интерпретацию ее реального содержания, ср своим же инсайдом недельной давности, согласно которому в Лондоне рассматривают возможность отправки британских войск на Западную Украину для обучения подразделений ВСУ.

«Украинцы считают, что присутствие натовской инфраструктуры в стране станет «мощным сдерживающим фактором. Однако пока такие планы не согласованы с союзниками по НАТО, поскольку Великобритания и другие страны обеспокоены риском, которому подвергаются их войска на Украине», – говорится в публикации.

Издание приводит мнение, согласно которому Зеленский сосредоточится на укреплении украинской армии, «чтобы она стала грозной боевой силой, которая удержит Россию от будущего вторжения».

В связи с этим The Times цитирует Бена Барри – старшего научного сотрудника по вопросам сухопутной войны Международного института стратегических исследований:

«Думаю, это означает, что после окончания войны на Украине должно быть достаточно украинских сил, чтобы сдержать любое российское нападение».

По словам Барри, это касается не только сухопутных войск, но и военно-морских сил и ВВС: «Это будут закаленные в боях подразделения, которые уже сталкивались с российской армией», – считает эксперт.