Зеленский лично займется расследованием псевдосамоубийств в ВСУ

26.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский встретился с семьями военнослужащих Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины, которые в разные годы погибли при подозрительных обстоятельствах и которых следственные органы обьявили самоубийцами, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

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Присутствующие на встрече члены семей погибших рассказали, что смерть их родных пытаются выдать за самоубийство несмотря на то, что в некоторых случаях на телах были обнаружены следы избиения, огнестрельных ранений. Кое-где есть свидетели убийства и даже известны имена тех, кто его совершил.

“Лично я столкнулся с этим осенью прошлого года, когда один из моих сослуживцев убили, потом повесили и списали на банальное самоубийство. Мы столкнулись с замкнутым кругом и отсутствием объективного расследования”, – рассказал бывший военнослужащий Сергей Ульянов.

Зеленский взял затронутые вопросы под личный контроль и дал соответствующие поручения заместителю руководителя Офиса Президента Украины Руслану Рябошапке, отметили в пресс-службе.

“Если мы сможем достичь полного, всестороннего и объективного расследования отдельных случаев, то это поможет сдвинуть с места и другие расследования, которые, по вашему мнению, являются недостоверными. Я буду требовать от ГБР, Национальной полиции, органов прокуратуры и других правоохранительных органов максимально оперативно и объективно расследовать гибель каждого воина”, – отметил Зеленский.

Также Руслан Рябошапка предложил в ближайшее время устроить встречу семей погибших военнослужащих с руководителями правоохранительных органов, военных формирований ВСУ и Национальной гвардии, Военной службы правопорядка, Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ, чтобы они объяснили ситуацию с состоянием расследования таких трагедий и их социально-правовыми последствиями.