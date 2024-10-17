Зеленский: «На практике Украина уже часть НАТО – чего тянуть с оформлением?!»

Константин Серпилин.  
17.10.2024 23:14
  (Мск) , Брюссель
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Было бы несправедливо «оставить Украину политически за пределами альянса НАТО».

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил «просроченный» президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Было бы несправедливо «оставить Украину политически за пределами альянса НАТО». Об этом на пресс-конференции...

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«Украина действительно заслуживает стать 33-м членом НАТО однажды. Вот, почему первый пункт в «плане перемоги» – это приглашение в НАТО. Украинцы продемонстрировали, что мы способны защитить общие ценности. И мы стоим против России – наибольшей угрозы Европе и глобальному миру… нашими революциями мы засвидетельствовали, что мы действительно ценим демократию. Правила НАТО говорят, что любая страна, которая разделяет общие ценности и может защитить других, может присоединиться к альянсу», – валял дурака клоун.

«Наши солдаты держат фронт с оружием со всего мира – от Америки, Турции, Канады, и было бы неправильно оставить Украину политически за пределами альянса, когда на практике Украина уже есть часть НАТО», – клянчил приглашение в альянс Зеленский.

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