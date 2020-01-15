Зеленский начал вызывать ненависть у людей: Запущен сценарий Чаушеску

15.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Пришедший на волне феноменальной популярности к власти комик Владимир Зеленский благодаря крайне непрофессиональным действиям своей команды вызвал быстрое раздражение населения, которое сегодня уже граничит с ненавистью к президенту.

Зеленского могут ждать трагические последствия в случае, если он будет продолжать свою политику в нынешнем виде. Речь идет даже не о снятии его с должности, а о более плачевных последствиях. Об этом в эфире телеканала NewsOne завил экономический эксперт Анатолий Пешко.

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«Нужно менять не одних министров, нужно менять весь Кабинет министров. По большому счету, народу надо менять и президента, и парламент. Это понятно уже всем людям…

Те люди, которые голосовали за Зеленского, они сейчас в крайне разочарованном состоянии. Никто из них повторно за него голосовать не станет.

Более того – разочарование переходит в состояние озлобленности, и очерствения людей. Люди очень агрессивно начинают реагировать на слово Зеленский… Люди пока, к сожалению, не видят, на кого можно поменять, однако, они уже говорят, что его надо менять. То есть, они уже говорят не о смене правительства, они говорят о необходимости смены президента. На кого – они пока не знают.

Люди полностью разочарованы и выражают крайнюю степень недовольства… Если президент не услышит народ, если он и дальше будет в такой антидемократической форме проводить свою политику, это закончится тем же самым, как и закончился режим Чаушеску. Только там совершенно другие были основания для этого. А здесь просто народ допекло.

Та ненависть, которую они испытывали к Порошенко, сейчас аналогичная ненависть у людей начинает появляться по отношению к Зеленскому. Поверьте, он потерял свое доверие, которое ему дал народ, и с каждым днем любой его шаг может обернуться для него крайне трагично. Я даже говорю не о снятии его с должности, я говорю о трагичности, к которой могут привести его действия и его окружения», – заявил Пешко.