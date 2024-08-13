Зеленский, напав на Курскую область, поставил под угрозу Днепропетровск – Мосийчук

Президент Украины Владимир Зеленский очень высоко поднял ставки, отдав приказ на вторжение в Россию. Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил бывший депутат Верховной рады, экс-член карательного подразделения «Азов» (запрещен в РФ), участвовавший в так называемой АТО Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Мосийчука, нападение на Курщину отвлекает от трагической ситуации, которая складывается у Украины на других участках фронта.

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«Ставки подняты очень высоко. Фактически президент Зеленский, походом на Курск, пошел ва-банк. Мы давно говорили о необходимости перенесения войны на территорию Российской Федерации, но время-то ушло. Мы говорили об этом год назад, полтора. Нынешний поход в Курскую область, даже при условии, что там удастся логистически и фортификационно закрепиться, нас отвлекает от очень серьезного момента на Донбассе», сказал экс-депутат.

«Для нас этот момент очень серьезный, это момент Покровска. Мало кто говорит о том, что потеря Покровска для Украины станет катастрофой по двум причинам. Во-первых, мы остановим всю металлургию в стране, потому что не будет коксового угля – последний коксовый уголь добывается в Покровске. Потеря коксового угля – это остановка металлургии, вне зависимости от того, кто собственник предприятия… Вторая катастрофа, которая может ожидать страну в случае потери Покровска, – это выход на административную границу Днепропетровской области и возможность российской артиллерии и РСЗО наносить прямые удары по Павлограду. А Павлоград – это еще и железнодорожный узел, которые логистически поддерживает Днепр и Запорожье», – заявил Мосийчук.