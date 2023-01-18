«Зеленский не субъект». Киев и Москва обменялись новыми выпадами вокруг возможности переговоров

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Россия не будет вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается перспектив переговоров, в марте мы поддержали просьбу Украины и ее проект урегулирования. Но Украину ударили по рукам и сказали: «рано». С тех пор западные представители неоднократно заявляли, что Украина должна начать переговоры с более сильных позиций. Сам Зеленский выдвигает абсолютно несуразные инициативы, в которых навалено все, что можно. Речи о переговорах с Зеленским быть не может хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством», – сказал Лавров.

При этом он отметил, что силовая активная фаза на Украине будет завершена только после того, как с этой территории перестанет исходить угроза России. Кроме того, Киев должен прекратить дискриминация российских соотечественников.

«Лавров фиксирует рамку “Зеленский не субъект”», – отметил в своем ТГ-канале политолог Алексей Чеснаков.

Сегодня же утром замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев уточнил, при каких условиях Россия готова начать переговоры – признание потери Украиной Крыма, ЛДНР, Запорожья и Херсонской области, а также признание вины Киева за неисполнение Минских соглашений.

«Во-первых, признание (или как минимум молчаливое принятие) результатов самоопределения народа бывших территорий Украины, которые воплощены сегодня во внутреннем праве России – в её Конституции. И, во-вторых, выработка специальных международных норм, рассчитанных на сложившуюся ситуацию и будущие международные отношения. Как это было, скажем, при подготовке Устава ООН в 1945 году. По сути, это создание новых международных правил», – написал Медведев в своем блоге.

Тем временем, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заверил, что Киев готов к переговорам лишь на условиях фактической капитуляции Москвы.

«Все преступления РФ должны получить оценку и ответственность; компенсации ущерба, нанесенного развязанной РФ полномасштабной войной. Это базовые универсальные принципы, подходящие к любой ситуации. Если переговоры будут базироваться на этих принципах, Украина, я думаю, рассмотрит возможность таких переговоров очень и очень серьезно», – сказал Никифоров.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев считает, что все рассуждения о переговорах бесполезны – спор решится на поле битвы.

«Позвольте заметить, насколько мы ухудшили свою позицию с точки зрения международного права с 2014 года. Если бы СВО началась в 2014 году, то ввод российских войск на территорию Украины начался бы по письменной просьбе легитимного президента Украины Януковича в ответ на незаконный вооруженный переворот, осуществлённый с помощью иностранных спецслужб. Все действия России были бы законными, а действия Запада незаконными. История не терпит сослагательного наклонения, прошлого не вернёшь. Единственное, что хочу добавить, что спор Медведева и Зеленского носит теоретический характер, и мало, на что на самом деле влияет. В политике, как и в жизни, главный принцип — кто силён, тот и прав. В любом случае свою правду, что тогда, что сейчас придется защищать силой», – резюмировал Царев.