Зеленский обозлил население тарифами, а теперь рискует нарваться на бунт в СБУ

21.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

СБУ угрожает реформа, в рамках которой планируется лишить спецслужбу полномочий в экономической сфере, чтобы сосредоточиться на контрразведке. Однако сотрудники «охранки» выступают против – ведь при этом они лишатся коррупционных доходов.

Об этом в эфире телеканала Ukrlife.TV заявил бывший редактор издания «Экономическая правда» Сергей Лямец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня лично складывается такое впечатление, что возникла реальная угроза того, что СБУ реформируют, и у них отберут вот эту вот шикарную дойную корову под названием таможня, «борьба с контрабандой» и плюс «борьба с экономической преступностью». На самом деле, почему они протестуют? Они что, не хотят усилить контрразведывательную деятельность? Хотят. Они что, не хотят защищать эффективнее Родину? Хотят. Вопрос в том, что у них отберут экономику и контрабанду», – сказал Лямец.

По его мнению, в целом в экономической отрасли отношение к режиму Владимира Зеленского крайне скептическое.

«Я считаю, что обилие круглых столов не свидетельствует о том, что власть Зеленского думает. Это лишь свидетельствует о том что Зеленский и компания – это массовики-затейники. Но при этом они не думают. Суть мысли – созидающая: мы думали, а потом мы нечто воплотили, и оно реализовалось.

Я приведу в пример последний «Тарифный форум» или как они это назвали. Вы зачем устроили «Тарифной форум»? Вы хотите понизить тарифы, найти способ снизить тарифы, вы хотите найти способ обеспечить население Украины газом по две гривны и электроэнергией по одной копейке? Окей, это имеет смысл, это мысль.

Но если вы собрали тарифный круглый стол, тарифный форум для того, чтобы рассказать что тарифы останутся повышенными, и мы должны повышать еще, то это вы не думаете, это вы устроили массовое мероприятие для того, чтобы показать, что вы «заботитесь о людях». Это называется снятие ответственности, и голова в песок, и «президент работает» в скобочках – но ничего не получается.

Год назад он обещал – «я вам снизу снижу тариф и в два раза», по факту повысили в три раза», – сказал Сергей Лямец.

Он считает, что Украина могла построить собственную цивилизацию, но разбазарила все ресурсы.

«В Украине у нас существовали предпосылки для построения «украинской цивилизации». У нас где при развале Советского Союза были мощная промышленность, армия, ученые, люди культуры, у нас были управленцы, то есть, у нас было все. Но, другое дело, что мы были осколком, и нашлись люди, которые захотели развалить систему для того чтобы забрать себе. И никто не хотел вообще париться.

Какая разница, что Зеленский рассказывает, что он на 5 процентов поднял пенсии? В 7 раз подняли цену отопления, цену газа. Это говорит о том, что Зеленский не думает. Это не оскорбление, его это констатация факта – они не думают, они не они не строят цивилизацию», – сказал Сергей Лямец.

Нынешняя власть постоянно «экспериментирует» вместо того, чтобы думать.

«Шмыгаль – сплошной эксперимент, Зеленский – сплошной эксперимент. Поэтому еще раз я утверждаю, что власть Зеленского не думает. Если бы она думала, эти люди ужаснулись бы последствиям того, что они делают прямо сейчас», – сказал Сергей Лямец.