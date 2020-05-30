Зеленский обсудил с меджлисовцами изгнание русских из Крыма

30.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Все переехавшие в Крым из материковой России после воссоединения полуострова с РФ будут выселены в случае возвращения Украиной контроля над республикой.

Об этом в своем блоге заявил лидер запрещенного в РФ Меджлиса, экс-депутат Верховной рады Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Чубарова, об этом меджлисовцы говорили на недавней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Украина должна в ближайшее время официально выступить с требованием ко всем лицам, кто уже поселился (или поселится) во временно оккупированном Крыму с начала русской оккупации в нарушение украинских законов, немедленно покинуть Крым – украинскую территорию.

Соответственно, все лица, которые незаконно поселились в Крыму в период российской оккупации и не покинут полуостров до момента восстановления государственного суверенитета Украины, подлежат выдворению за пределы Украины.

Мы не должны избегать говорить правду – как своим международным партнерам, так и гражданам России – страны-оккупанта. А она, правда, повторюсь, очень проста: все, кто в нарушение законов Украины поселился во временно оккупированном Крыму, будут немедленно выдворены за пределы Украины», – грозит Чубаров.

Напомним, что самому Чубарову как украинскому гражданину запрещен въезд в Россию и Крым в частности за экстремистские высказывания.