Президент Украины Владимир Зеленский везет в США суперсписок с требованием оружия, которое ему нужно для ударов по России.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил служивший в ВСУ экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский, находясь под влиянием Ермака, очевидно, взял курс на переговоры с русскими. Но нужно найти виновных, кто его заставил сесть за стол с россиянами. Потому в последние месяцы идет массированная обработка: «Американцы и другие западные не дают нам оружия, потому мы проигрываем. Не дают нам оружия, иначе бы мы победили», – сказал экс-глава МВД.

«И теперь именно в Америку Зеленский везет так называемый план победы, где его презентует нынешнему президенту Байдену и двум кандидатам на должность президента США. В этом плане будет много блоков – и экономический, и политический, и так далее. Политический будет максималистский – аж до парада ВСУ на Красной площади Москвы. Военный – будет суперсписок того, что американцы обязаны нам отдать. Скорее всего, американцы снова вежливо спросят: «Объясните нам целесообразность этого оружия, и что вы с ним будете делать». Ответ будет такой же, как всегда: «Нас кинули, нас не хотят поддержать, потому только из-за этого предательства западных союзников я вынужден сесть за стол переговоров с русскими и спасать страну в условиях, когда нас кинули». Я прогнозирую, что именно такая информационная политика будет нагнетаться все время», – заявил Луценко.