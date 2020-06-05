Зеленский оказался «говорящей головой» без опоры на силовиков

05.06.2020, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Владимир Зеленский не может контролировать проведение местных выборов на местах и зависит в этом на силовые структуры, чем и объясняются попытки нынешние попытки ослабить главу МВД Арсена Авакова.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Сергей Белашко, директор Агентства социальных коммуникаций, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть вопрос силовиков. Фактор Авакова. Кто будет контролировать вот эти все возможные злоупотребления на местах? Кто обеспечит чистоту и прозрачность избирательного процесса? У Зеленского нет таких людей, нет структур, нет ничего на местах. Это фикция, это «говорящая голова» на центральном уровне, а туловища на местах нет у него. Это голова, которая висит в воздухе, и рассказывает какие-то анекдоты.

И, опять-таки – сейчас не просто так начинают шатать Авакова. Это не Авакова шатают, это шатают систему отношений Зеленского с Аваковым. То же самое – СБУ. То, чем занимался Баканов – не обеспечением лояльности этой структуры, он обеспечивал перехват финансовых потоков, которые генерируются СБУ либо проходят через СБУ», – сказал Белашко.