Зеленский окружил себя «мальчиками в розовых штанишках»

30.08.2019, Москва, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский назначает на руководящие посты в государстве людей без управленческого опыта.

Об этом в газете «Московский комсомолец» пишет обозреватель Михаил Ростовский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Журналист сравнил новую украинскую власть с российскими «либералами-реформаторами» из команды Егора Гайдара, чья деятельность привела к падению уровня жизни в России в 90-х годах.

«Запутанно все в команде Зеленского. И степень этой запутанности, подозреваю, будет только нарастать. Вот на ключевой в украинских условиях пост премьер-министра выдвигается Алексей Гончарук — молодой человек, не имеющий опыта работы на хоть сколько-нибудь значимых управленческих государственных должностях, но зато не раз замеченный в связях с различными олигархами. Вот в другом ключевом министерском кресле, главы МВД, остается Арсен Аваков — фигура, которая выстроила свою собственную властную вертикаль и блистала на украинском политическом небосклоне еще задолго до появления на нем Зеленского.

С одной стороны, создается впечатление, что получивший сейчас доступ к рычагам власти новый президент Украины поднаторел в закулисных политических играх и тайных сделках с олигархами. А с другой — глядя на Зеленского и «мистеров никто», которых он выдвигает на самые важные должности, я постоянно борюсь с искушением вспомнить слова Александра Руцкого про «мальчиков в розовых штанишках».

Наши российские «мальчики в розовых штанишках» (если кто не помнит, так в 1991‑м тогдашний вице-президент России Александр Руцкой назвал новых министров из команды Гайдара) уже давно выросли. И украинские тоже вырастут. Но вот сколько они перед этим наворотят? Я надеюсь на лучшее, но совсем не исключаю худшего», – пишет Ростовский.

Напомним, в начале 90-х годов вице-президент Российской Федерации Александр Руцкой раскритиковал команду зампредседателя правительства РФ Егора Гайдара, назвав их «мальчиками в розовых штанишках» из-за так называемых реформ, которые спровоцировали «неимоверный рост цен, тотальное обнищание населения, прогрессирующий спад производства, развал военно-промышленного комплекса». По мнению Руцкого, в правительстве в то время не хватало специалистов-практиков.