05.03.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Украина
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Погребинский: Зеленский осознал экономический провал Украины




Отставка украинского правительства во главе с Алексеем Гончаруком – результат его полной некомпетентности.

Об этом «Известиям» заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

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«Итоговое решение обусловлено несколькими причинами. Первая – министры во главе с премьером продемонстрировали полную некомпетентность. Так что процесс отставки был даже затянут. Более того, президент недоволен опросами общественного мнения. И когда уровень доверия к правительству резко обвалился, он осознал, что это тянет за собой и рейтинг доверия к самому президенту», – считает Погребинский.

По его словам, Зеленский осознал реальное экономическое положение дел в стране, поскольку Украина уже не в состоянии выполнять свои социальные и экономические обязательства.

Напомним, что 4 марта правительство Гончарука было отправлено в отставку. Новый Кабмин возглавил бывший  менеджер олигарха Рината Ахметова Денис Шмыгаль, которого избрали под крики «Ганьба».

Как сообщал «ПолитНавигатор», на Украине резко обвалился уровень доверия к парламенту и правительству.

Примечательно, что ранее Гончарук признавался, что не является компетентным в экономических вопросах.

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