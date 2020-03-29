Зеленский отказался остановить конвейер Доктора Смерть

29.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несмотря на пандемию коронвируса, Владимир Зеленский отказался отменять «реформу», начатую во время, когда на должности главы Минздрава Украины находилась американка Ульяна Супрун. Таким образом, с 1 апреля начнётся массовое закрытие больниц.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил политический аналитик Сергей Лозовский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С этой медицинской реформой хорошо бы идти в прокуратуру или Государственное бюро расследований. Тем более, сейчас, когда свирепствует коронавирус, сокращать больничные места – это какой-то сюрреалистический сюжет. Особенно символично что первый день этой «реформы» 1 апреля, в день дурака», – напомнил эксперт.

«Смотрите: все действия этой новой команды нацелены на то, чтобы Украина перестала существовать. Не на то, чтобы она была здоровая и преуспевающая, а именно для того, чтобы ее не стало.

Эта «медицинская реформа» – это геноцид. Если пару веков назад американцы потратили уйму времени, денег и своих жизней, чтобы извести индейцев, то здесь это делается «цивилизованным» методом – путем реформ», – резюмировал аналитик.