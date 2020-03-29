29.03.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Медицина, Украина, Экономика коллапса
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Зеленский отказался остановить конвейер Доктора Смерть




Несмотря на пандемию коронвируса, Владимир Зеленский отказался отменять «реформу», начатую во время, когда на должности главы Минздрава Украины находилась американка Ульяна Супрун. Таким образом, с 1 апреля начнётся массовое закрытие больниц.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил политический аналитик Сергей Лозовский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С этой медицинской реформой хорошо бы идти в прокуратуру или Государственное бюро расследований. Тем более, сейчас, когда свирепствует коронавирус, сокращать больничные места – это какой-то сюрреалистический сюжет. Особенно символично что первый день этой «реформы» 1 апреля, в день дурака», – напомнил эксперт.

«Смотрите: все действия этой новой команды нацелены на то, чтобы Украина перестала существовать. Не на то, чтобы она была здоровая и преуспевающая, а именно для того, чтобы ее не стало.

Эта «медицинская реформа» – это геноцид. Если пару веков назад американцы потратили уйму времени, денег и своих жизней, чтобы извести индейцев, то здесь это делается «цивилизованным» методом – путем реформ», – резюмировал аналитик.

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