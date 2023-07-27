Зеленский отмечает командование ВСУ картинами и пистолетами

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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел выездное заседание ставки.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», Зеленский сообщил в своем тг-канале.

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«Имел возможность поздравить с прошлым днем рождения [главкома ВСУ] Залужного и [командующего сухопутными войсками] Сырского. Наградил генерала Залужного именным огнестрельным оружием. Сырскому подарил картину, отражающую подвиг украинских воинов и уважение к ним», – отметил Зеленский.

В ходе заседания ставки обсуждалась ситуацию на фронте.

«Завершается всеобъемлющая проверка ТЦК: 11 областей на особом контроле», – фактически признал Зеленский проблемы с мобилизацией.

Напомним, что Залужный долгое время не появлялся на публике, что породило целую волну слухов в российских СМИ: говорили, что он убит или получил тяжелое ранение.

Кроме того, многие, в том числе на Западе, писали, что у Залужного конфликт с Зеленским, фаворитом которого является Сырский.