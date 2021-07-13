Зеленский отправляет Авакова из-за надвигающихся на Киев протестов

13.07.2021, Зеленский отправляет Авакова из-за надвигающихся на Киев протестовКиев, Михаил Рябов

Новости Украины

Отставка Арсена Авакова с должности главы МВД Украины – попытка Владимира Зеленского поставить своего человека во главе силового ведомства накануне неминуемых осенних антиправительственных протестов.

Такой прогноз публикует в своем блоге экс-депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Осенью начнутся протесты, и к этому моменту Зеленскому необходимо иметь полностью своего министра, причём до осени его министр должен успеть войти в курс дела. Владимир Зеленский предложил на должность главы МВД депутата-«слугу», главу комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского», – пишет политик.

Монастырский – предложенный Зеленским кандидат на должность главы МВД Украины

Царёв объясняет, почему Аваков ушел в отставку на следующий день после встречи с новым руководителем посольства США в Киеве Джорджем Кентом, с которым они хорошо знакомы еще с 2005 года.

«Скорее всего, при встрече Кент сообщил Авакову о том, что ему нужно уходить из правительства Зеленского, ведь сейчас команда Зеленского – это тонущий корабль. Я уверен, что Аваков сейчас присоединится к какому-нибудь мощному политическому проекту, вполне возможно, что это будет команда Ахметова. Можно спрогнозировать, что следующий за Аваковым будет отправлен в отставку спикер Рады Разумков. Разумков, Аваков и Ахметов могут создать достаточно мощный политический проект, который действительно может стать альтернативой и через время сможет взять власть в Украине в свои руки. Причём поскольку Джордж Кент и Аваков давние друзья, а Кент будет возглавлять посольство США, то поддержка у оппозиции Зеленского будет нешуточная», – прогнозирует экс-депутат.

Царёв поясняет, что «драка будет за то, кто будет зарабатывать на последней распродаже Украины».