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На Украине отменили отсрочку от армии для инвалидов 3-й группы. Кроме того, с начала спецоперации в ВСУ стали служить на 40% больше женщин, чем в довоенный 2021-й год, сообщили в Минобороны страны.

По мнению бывшего депутата Верховной рады, члена движения «Другая Украина» Спиридона Килинкарова, все это говорит о том, что украинскому руководству без разницы, кого отправлять на убой.

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Главное – выполнить свои обязательства перед «западными партнерами».

«Контракт Зеленского с Западом предусматривает со стороны Украины обеспечение живой силой, а Запада – вооружением и финансами. Запад заявил публично о том, что свою часть обязательств он выполнил. А то, что касается Зеленского, его задача – обеспечить достаточное количество людей для того, чтобы они принимали участие в боевых действиях и отчитаться перед Западом в своей части обязательств. Отсюда уже призываются инвалиды 3-й группы, им уже не дают никакой отсрочки, отсюда информация о том, что в армию призвали на 40% больше женщин. Не имеет значения качество солдат, которые поступают на сегодняшний день в армию – для Зеленского важно отчитаться перед Западом о том, что свою часть контракта он выполняет. А что там дальше произойдет с этими людьми, сколько часов они проживут на фронте – это Зеленского не особо волнует», – заявил Килинкаров «ПолитНавигатору».