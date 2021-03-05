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05.03.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Политические репрессии, Украина, Церковь
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Зеленский по приказу США готовит удар по Московскому Патриархату

Новости Украины

Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата ждет новый этап гонений и захватов храмов.

Об этом в беседе на телеканале «Первый казацкий» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня мы находимся на этапе, когда элит, которые ходили бы в УПЦ, становится все меньше и меньше. Долавливают те элиты, которые являются сторонниками Церкви.

Дальше, при этом политическом цикле, до 2024 года, и при это тренде, будут необратимые попытки захвата культовых учреждений. Уже не просто сельских церквей, а символических. И необратимые попытки ликвидировать как организацию или рассечь УПЦ.

Мы идем по логике этих событий. Момент, когда можно было бы развернуть ситуацию в 2019 году и в начале 2020 года, когда Зеленский еще был Голобородько, а не Петро Порошенко, этот момент утрачен. Этот момент другая часть общества не использовала», – считает политолог.

По его мнению, США подталкивают украинскую власть к гонениям на Церковь.

«Есть внешнее давление американское, возможно еще – британское. США рассматривают УПЦ как инструмент влияния РФ. И со всеми такими явлениями, будь то Церковь, политические партии или телеканалы, они борются.


Сами США, несмотря на формальную религиозность, это государство, которое сегодня очень секуляризировано. Элиты этого государства рассматривают религию как инструмент управления. Они подходят к этому жестко и абсолютно прагматично. Поэтому они, безусловно, поддерживают и стимулируют давление на УПЦ, которую они считают российским политическим активом», – сказал политолог.

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