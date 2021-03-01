Зеленский похоронил созданную Порошенко иллюзию демократии на Украине

01.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не оставил камня на камне от иллюзии возможности демократических преобразований в стране.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский политолог Дмитрий Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Порошенко был хитрее и умнее, торговался, а этот – дурилка картонная, пользуйся им как хочешь. И это очень полезно, очень серьезный вклад сделал. Порошенко понимал, что ему нужно, прежде всего, оставлять внутри страны, во-вторых, перед Россией – иллюзию возможности демократических преобразований. Это была абсолютное прагматичное, управленческое понимание со стороны Порошенко.

Кстати, все удивлялись чего это он так, даже когда с Запада говорят – ну ты прикрой своих, Порошенко не очень прикрывал Медведчука и всех остальных – в смысле, уничтожал. Потому что он понимал цену иллюзии наличия демократического выхода из всего этого дела. Это очень дорогого стоит, если правильно этим пользоваться.

Второе, что для этого нужно, Порошенко собирался побеждать «пророссийские» силы дальше на выборах, поэтому они ему нужны были дважды в качестве такого материала. Понимание того, что нужно сохранять иллюзию, у Зеленского нет. У него есть страх за себя. Он понимает, что это ухудшает его положение. Поэтому он просто перешел эту грань, и он ее уничтожил», – заявил политолог.

По его словам, Зеленский фактически уничтожил любую возможность обсуждения демократических преобразований на Украине.

«Говорить о каком-то мирном демократическом переходе власти на Украине после всего этого может только идиот. Вот что сделал господин Зеленский. Потому что а) ему сказали это сделать, во-вторых, ему самому было очень страшно от всего этого. Вот это все срослось. И это является главным, потому что одновременно это выполняет функцию дополнительной мобилизации, потому что Украина должна исполнить свою роль. Роль спускового крючка к большому противостоянию объявленному, открытому, доведенному фактически до состояния полной блокады между Западом и Россией», – добавил Куликов.