Зеленский пообещал карать за беспорядки под Полтавой

21.02.2020, Киев, Михаил Рябов

Украинский президент Владимир Зеленский записал экстренное обращение к гражданам по поводу беспорядков в Полтавской области, где местные жители забрасывали камнями автобусы с эвакуированными из Китая украинцами, прибывшими на карантин из-за угрозы распространения коронавируса.

Зеленский заявил, что беспорядки были организованы, причем, среди их участников есть и те, кто в прошлом был замечен столкновениях из-за планов власти продать черноземы западным корпорациям.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Зеленский при этом не назвал имен возможных заказчиков погрома под Полтавой, однако известно, что прошлые акции протеста в Киеве из-за закона о рынке земли проводила партия Юлии Тимошенко, а также боевики «Нацкорпуса», подконтрольного Арсену Авакову.

Кстати, всех задержанных участников драки в Киеве под Верховной радой тогда вскоре отпустили. Отпустили и всех (за исключением одного) вчерашних погромщиков под Полтавой. А сам Аваков хвалил полицию за умелые жесткие действия.

Вот что сказал Зеленский о беспорядках:

«Большинство граждан, которые вернулись – 95, 97, 99 годов рождения. Это фактически дети. Среди них есть 8-летний мальчик. Это граждане практически из всех областей Украины. Не прокаженные, не больные чумой, не с рогами и копытами, а обычные, нормальные люди. Они прошли предварительное обследование. И были допущены на самолет. Они точно ждали другого приема на своей, как им казалось, родной земле.

Кто-то сознательно и умышленно сеял среди людей панику, а потом подстрекал к этому дикарству. Заказчики и организаторы понесут ответственность.

Фото и телекамеры зафиксировали лица людей, которые организовали массовые беспорядки. И это известные миру «вирусологи» в спортивных костюмах. Ранее они уже были замечены как «уважаемые аграрии», что выступают против рынка земли. Всем режиссерам-постановщикам этого «погорелого театра», который, наверное, готовится к новым представлениям, я хочу сказать следующее: есть момент, когда нет интересов власти или оппозиции. Есть интересы Украины», – предостерег Зеленский.

Прокомментировал он и события на Западной Украине, где, хотя и не было столкновений, но также возводились баррикады у больниц, а врачи на радостях исполняли гимн, узнав, что эвакуированные из Китая к ним не прибудут.

«Вчера кто-то, к сожалению, забыл клятву Гиппократа… Многих из нас поразили кадры, когда работники медицинского учреждения, узнав, что везут людей не к ним, начал петь гимн Украины. Но мы не должны забывать ключевого текста нашего гимна: «И покажем, братья, что мы казацкого рода». А казацкий род – это стоять брат за брата, плечом к плечу, и никогда не бросать своих. В то же время, уверен, что человеческое равнодушие не имеет географического признака, и большинство людей на Львовщине и Тернопольщине были готовы помогать и принять у себя эвакуированных украинцев. Поэтому поведение отдельных врачей и жителей не может стать поводом клеймить весь регион и разъединять Украину. Как бы этого не хотелось нашим врагам», – сказал Зеленский.

Он призвал граждан в условиях опасности эпидемии дать достойный ответ на вопрос: «мы стадо или нация».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>