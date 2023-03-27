Зеленский посетил командный пункт на территории России

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил Запорожскую область, где побывал на позициях ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает официальный сайт украинского президента.

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«В ходе рабочей поездки в Запорожскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных. Глава государства пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за защиту Украины. Президента проинформировали об оперативной ситуации на соответствующих участках фронта, обеспечении боеприпасами и техникой», – отмечается в сообщении.

Зеленский выразил уверенность, что ВСУ обязательно победят и вручил украинским военным ордена и медали.

Кроме того, указывается, что президент Украины ознакомился с работой командного пункта оперативной группировки войск «Запорожье», где под его руководством прошло совещание с военным командованием.

Напомним, что с прошлого года Запорожская область по итогам проведенного референдума вошла в состав России, что теперь отражено законодательстве РФ.

При этом стоит отметить, что Запорожское направление считается одним вариантов предстоящего наступления ВСУ, по итогам которого планируется перерезать сухопутный коридор в Крым.

С другой стороны, все разговоры о наступлении здесь могут быть лишь своего рода дымовой завесой, призванной отвлечь внимание от реального направления, где будет осуществлен контрудар.