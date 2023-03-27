Зеленский посетил командный пункт на территории России

Игорь Шкапа.  
27.03.2023 17:27
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запорожье, Россия, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский посетил Запорожскую область, где побывал на позициях ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает официальный сайт украинского президента.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Запорожскую область, где побывал на позициях ВСУ. Об этом,...

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«В ходе рабочей поездки в Запорожскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных. Глава государства пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за защиту Украины. Президента проинформировали об оперативной ситуации на соответствующих участках фронта, обеспечении боеприпасами и техникой», – отмечается в сообщении.

Зеленский выразил уверенность, что ВСУ обязательно победят и вручил украинским военным ордена и медали.

Кроме того, указывается, что президент Украины ознакомился с работой командного пункта оперативной группировки войск «Запорожье», где под его руководством прошло совещание с военным командованием.

Напомним, что с прошлого года Запорожская область по итогам проведенного референдума вошла в состав России, что теперь отражено законодательстве РФ.

При этом стоит отметить, что Запорожское направление считается одним вариантов предстоящего наступления ВСУ, по итогам которого планируется перерезать сухопутный коридор в Крым.

С другой стороны, все разговоры о наступлении здесь могут быть лишь своего рода дымовой завесой, призванной отвлечь внимание от реального направления, где будет осуществлен контрудар.

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