Зеленский пошёл наперекор интересам Евросоюза

19.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Владимир Зеленский контролируется американцами, его антироссийская риторика противоречит интересам Евросоюза. Новые марионеточные власти в Киеве, всего скорее, спровоцируют очередной газовый кризис, который будет на руку США и не нужен европейцам.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский политолог Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт обратил внимание, что Зеленский, как и его предшественник, уже неоднократно высказывался против строительства «Северного потока-2». Одновременно Киев не демонстрирует готовность урегулировать споры с «Газпромом» и подписать новый контракт по транзиту российского газа через украинскую территорию – срок нынешнего документа заканчивается в 2019 году.

«Северный поток» будет построен обязательно, поскольку Европе очень нужен российский газ, и не только, кстати, российский, она и другой будет закупать. Вообще, этот газ является частью не просто торговли, действительно большая геополитика, потому что является одной из основ возможного будущего стратегического альянса России и Европы, того самого альянса, который в своё время Владимир Путин предложил, когда стоял в Бундестаге на трибуне и по-немецки ещё речь сказал, чтобы лучше поняли. Потому что стратегический альянс: мы даём Европе больше независимости (от США, – ред.), суверенитета, обеспечивая её нашими ресурсами», – отметил Марков.

По его мнению, с наступлением холодов с транзитом через Украину могут возникнуть проблемы, ведь и глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, и президент Владимир Зеленский отрабатывают американскую повестку.

«Будет кризис сейчас с транзитом, поскольку не решено несколько проблем. Одна из них, самая главная: американцы контролируют руководство «Нафтогаз Украина», в частности, Коболева, и они крайне заинтересованы, чтобы возник конфликт в этом пространстве.

Кстати, мы же как бы знаем, именно американцы влияют на эти переговоры.

Обратите внимание, позиция Зеленского полностью совпадает с позицией Госдепа и прямо противоречит позиции и народа Украины, и позиции европейских лидеров, которым отчёт посылается», – подчеркнул Марков.

Экс-спикер МИД Украины Олег Волошин также обращает внимание на то, что грядущие выборы в Верховную Раду можно рассматривать и как борьбу за сохранение американцами контроля над ситуацией в Киеве.

«Это очень важная позиция: быть в газовом вопросе на стороне ведущих экономик в ЕС и их партнёров в России, гарантирующих стабильные поставки топлива по приемлемой цене, либо же быть на стороне американских клиентов в Европе, помогающих Вашингтону продавить переориентацию Европы на сжиженный американский газ. И отношение к этому вопросу команды Зеленского даже более показательно, чем разочаровавший многих отказ от прямых переговоров с сепаратистами.

В отличие от олигархической, а потому, по-своему, суверенитистской позиции прошлой власти, Зе-команда наполнена теми, кто видит национальный интерес в полном растворении в волнах глобализации…

Потому или в новом парламенте появится достаточно сил (внешне разных по идеологии), способных балансировать глобалистов, уже готовых открывать рынок земли и т.д., либо нас ждёт довольно быстрый разгром крупного национального капитала, ГТС и остатков экономического суверенитета под разговоры о стартапах и забеги через фонтаны», – предостерегает Волошин.