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Киевский режим, подгоняемый грозным окриком президента США из Вашингтона, придумал, как выкрутиться из патовой дипломатической ситуации, в которой оказался Зеленский после предложения Москвы начать прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле о долгосрочном мире.

Просроченный клоун вновь выдвинул ультиматум, на этот раз с требованием к российскому лидеру лично прибыть на переговоры в Турцию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Напомним, ранее Владимир Путин говорил, что Зеленский нелегитимен, и, кроме того, украинский диктатор лично издал указ, запрещающий любые переговоры с Москвой, и теперь юридически даже не имеет права отменять этот указ.

Сначала в соцсети появился эмоциональный пост Трампа с требованием к Зеленскому немедленно согласиться на предложение Кремля. Вместе с тем, дабы сохранить имидж «посредника», американский президент выразил неудовольствие и в адрес Москвы, при этом вновь оскорбив русский народ очередным переписыванием истории и пренебрежительно отозвавшись о Параде Победы.

Позже появился пост Зеленского вместе с наглым требованием к российскому лидеру, по-видимому, в надежде, что Москва ответит отказом.

«Мы ждем завтра прекращения огня – полного и долгосрочного , чтобы придать необходимую основу дипломатии. Нет смысла затягивать убийства. И ждем Путина в четверг в Турции. Лично. Надеюсь, что россияне в этот раз не найдут причин, почему они не могут», – написал фигляр.

«Пинг-понг продолжился, но теперь уже, после окрика Трампа Зеленский собирается сам лететь в Стамбул) А что ты будешь делать, если завтра никакой огонь не прекратится?) И конечно, Путин не полетит в Стамбул. Достаточно тебе его Помощника», – написал в телеграм-канале член общественной палаты РФ Петр Лундстрем.

«Зеленский знает, что Путину противно с ним встречаться, вот он и навязывается, рассчитывая на то, что Путин поддастся эмоциям и откажется со словами: “фу, ещё не хватало вляпаться”…», – комментирует экс-советник главы ДНР Александр Казаков.

«Ладно Зеленский не знает, как готовятся встречи на высшем уровне, он никогда не готовился руководить чем-то крупнее «95-го квартала». Но когда у тебя каждый день гибнут граждане страны, устраивать из дипломатии клоунаду – это катастрофическое несоответствие своему посту», – добавляет журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Как бы там ни было, теперь все наблюдатели ожидают реакции из Кремля.