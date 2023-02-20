Зеленский после встречи с Байденом грозит «очищением всей украинской земли от оккупации России»

Елена Острякова.  
20.02.2023 15:07
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский намерен одержать победу над Россией в этом году. Он считает, что это будет «общая победа» Украины и США.

Об этом Зеленский заявил сегодня в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский намерен одержать победу над Россией в этом году. Он считает,...

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«Мы можем и должны сделать так, чтобы именно 2023 год стал годом победы. Я хочу подчеркнуть, эта неспровоцированная и преступная российская война против Украины, всей Европы и демократического мира должна завершиться очищением всей украинской земли от оккупации России и твердыми гарантиями долгосрочной безопасности – как нашей страны, так и всей Европы и всего мира», – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что победа Украины утвердит «мир, основанный на правилах» и поблагодарил США за помощь в вооружениях. В частности, танках «Абрамс» и системах ПВО «Патритот». .

«Сегодня мы также проворили вопросы дальнобойного вооружения и другого оружия, которое может поставляться в Украину. Пан президент, я знаю, что ожидается мощный пакет оборонной поддержки для Украины. Прямо сейчас такой важный пакет является однозначным сигналом, что у российских попыток реванша не будет шанса. Мы вместе защитим украинские города и наших людей от террора России и мощно укрепим импульс к нашей победе», – сказал Зеленский.

Он продекларировал намерение привлечь США к продвижению своего ультиматума России, который он назвал «формулой мира», а также желание создать специальный трибунал.

Зеленский проанонсировал принятие на этой неделе антироссийской резолюции на Генеральной ассамблее ООН, которую по его словам, поддержали 60 стран. Кроме того сегодня на «аллее смелости» в Киеве будет открыта табличка, посвященная «пану президенту Байдену».

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