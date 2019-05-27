27.05.2019, Киев, Ольга Козаченко

Новый президент Украины занимается пустословием и сотрудничает с людьми, причастными к зверствам в отношении мирного населения.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил считающий близким к помощнику президента РФ Владиславу Суркову директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, отвечая на вопрос, обнадеживает ли его якобы примирительная риторика Зеленского в адрес Донбасса.

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«Это все пустословие. Веры ему на Донбассе нет и не может быть. Давайте посмотрим не на фразы, а на факты. Комик Зеленский развлекал бойцов АТО, смеялся вместе с теми, кто убивал жителей Донбасса. Он ставленник олигарха Коломойского, создавшего на свои деньги в 14 году и добробаты «Днепр» и «Азов», зверства которых в отношении мирных жителей широко известны. Адвокат кровавого олигарха Коломойского стал главой администрации Зеленского», – сказал эксперт.

Кроме того, он напомнил, что начальником Генерального штаба новый президент назначил Хомчака, «известного карателя, позорно закончившего войну против народа в Иловайском котле».

«Это все факты. Можно сколько угодно прикидываться другом и братом Донбасса, но факты говорят о том, что Зеленский приведен к власти врагами Донбасса и раздает им ключевые должности. Повторю, веры ему нет», – резюмировал Чеснаков.