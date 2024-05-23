Зеленский привел страну к диктатуре – украинский политолог

На Украине установилась тотальная диктатура власти президента Владимира Зеленского. Все, что ему неугодно, списывается на «кремлевские нарративы» и репрессируется СБУ.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас российскими нарративами называется все то, что не нравится власти. Вот, власти не нравится, например, какое-то утверждение – это все российские нарративы. Человек начинает протестовать – он агент ФСБ, ему проплатили. Записывает человек на телефон, как ТЦК задерживают человека, – это все ему проплатили из Москвы, это враг, им должно заняться СБУ. Мне известно, сколько на меня пишут разных анонимок о том, что пора бы с ним разобраться, что он позволяет себе говорить», – сказал политолог.

«Если завтра, условно, Зеленскому не будет нравиться, что дважды два – это четыре, а будет нравиться, что это пять, то на всех, кто будет говорить «Нет, дважды два – это четыре», будут говорить «Это кремлевский нарратив», потому что в России тоже считают, что дважды два – это четыре. Мы пришли к диктатуре, и эту диктатуру оправдывают сами же члены фракции «Слуга народа»… У нас нет демократии, мы пришли к диктатуре», – заявил Бондаренко.