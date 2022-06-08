Зеленский продолжает кормить украинцев сказками о скором вступлении в ЕС

08.06.2022  09:47 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Дзен, ЕС, Киев, Колониальная демократия, Политика, Пропаганда, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Глава киевского режима Зеленский продолжает убеждать украинцев в скором получении страной статуса кандидата в члены ЕС несмотря на то, что все больше европейских стран высказываются против этого. Во всяком случае- в настоящий момент времени.

Во время своего ночного обращения Владимир Зеленский сообщил, что обсудил со странами-членами ЕС заявление и обретение статуса кандидата Украины в ЕС и провел совещание по коммуникации с Европейским Союзом.

Глава киевского режима Зеленский продолжает убеждать украинцев в скором получении страной статуса кандидата в...

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«Дипломатическая активность на этом направлении не прекращается ни на день. Ежедневно я заслушиваю отчеты, в том числе подготовки процедурных решений в Европейском Союзе», – говорится в обращении.

«Команда Министерства иностранных дел, наши дипломаты, и команда власти в целом – все, абсолютно все работают для того, чтобы уже в июне появилось веское историческое решение, которое мы все ожидаем», – добавил Зеленский.

Напомним, против предоставления Украине уже в этом году статуса кандидата в члены ЕС выступили Франция, Нидерданды, Австрия, Венгрия и другие страны. В частности, Эммануэль Макрон пропагандирует идею некоего суррогвт=заменителя ЕС для Украины.

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