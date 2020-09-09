Зеленский раскусил «Пиночета» Авакова и уже решил его судьбу

09.09.2020, Киев, Игорь Петров

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков видит себя «Пиночетом» или «дядькой при Зеленском», но Зеленский не даст ему возможности получить слишком большое влияние.

Об этом на своем канале Ютуб заявил блогер Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что Аваков в том или ином варианте мягким Пиночетом себя видит или, скорее, мудрым дядькой при Зеленском, который там его пугает с одной стороны, с другой стороны – наставляет на путь истинный.

Но у Зеленского давно эту историю раскусили. И, мне кажется, судьба Авакова решена. Вопрос – как именно она будет решена, и когда», – сказал Арестович.